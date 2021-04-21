Son dakika haber: FETÖ'den aranan şüphelilere operasyon
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Son dakika haber: FETÖ'den aranan şüphelilere operasyon

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve gaybubet evlerinde saklandıkları tespit edilen 34 şüpheliden 29'u yakalandı.

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve gaybubet evlerinde saklandıkları tespit edilen 34 şüpheliden 29'u yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün çeşitli meslek gruplarında yönetici ve üye oldukları belirlenen 34 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün hücre yapılanması olan ve "gaybubet evi" olarak bilinen farklı ilçelerdeki 33 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 29'unu yakaladı.

Öte yandan, hücre evlerinden birinde gizlenen ve farklı bir mahkemeden aranması olan 1 şüpheliye de gözaltı işlemi yapıldı.

FETÖ hücresinde alkol şişleri ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda, 72 cep telefonu, 31 diz üstü bilgisayar, 10 tablet bilgisayar, 1 sahte kimlik, 1 sahte sürücü belgesi, 32 bin 819 dolar, 1700 avro, 14 bin 230 lira, 25 çeyrek altın ve 150 gram altın ziynet eşyası ele geçirildi.

Ayrıca Ümraniye'deki gaybubet evinde farklı türlerde 5 şişe alkol bulundu.

Çatıya kaçan şüphelinin gözaltına alınması kameralara yansıdı

Emniyete götürülen 30 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü, firari 5 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

Operasyon sırasında yakalanmamak için çatıya kaçan askeriyeden ihraç astsubay İlhan U'nun saklandığı yerde gözaltına alınması polis kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelinin yakalanması ve çatıdan indirilmesi yer aldı.

Son dakika haber: FETÖ'den aranan şüphelilere operasyon
Son dakika haber: FETÖ'den aranan şüphelilere operasyon
Son dakika haber: FETÖ'den aranan şüphelilere operasyon
Son dakika haber: FETÖ'den aranan şüphelilere operasyon

Kaynak: Anadolu Ajansı

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