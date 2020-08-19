Son dakika haberi: İSTANBUL'DA EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 2 DHKP-C'Lİ YAKALANDI Son dakika haberleri... Operasyonda 16 el bombasıyla silah ve mermiler de ele geçirildi.

-Operasyonda 16 el bombasıyla silah ve mermiler de ele geçirildi.

Murat SOLAK -Cemal YURTTAŞ/ İSTANBUL'da DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında olan ve örgüt üyelerine patlayıcı madde ile silah temin eden 2 şüpheli yakalandı. Beylikdüzü'ndeki bir işyerinin deposunda yapılan aramalarda ise 16 el bombası ile silah ve mermiler ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen ve terör örgütüne silah ve patlayıcı temin ettiği tespit edilen L.Y. ve M.Ö. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında Beylikdüzü'nde bulunan iş yerinde yapılan aramalarda ise 2 adet Alman yapımı DM41 model, 8 adet MKE yapımı MOD44/41, 6 adet Bulgar yapımı RGO60 model toplamda 16 adet parça ve basınç etkili savunma tipi el bombası ile 1 pompalı tüfek ve tüfeğe ait 29 mermi, 2 adet AK- 47 Kalaşnikof silahına ait şarjör, bomba yapımında kullanılan 147 adet paroi-teknik içerikli patlayıcı, 11 adet ateşleme fitili ile fitilde kullanılan elektrik kabloları ele geçirildi.

Kaynak: DHA