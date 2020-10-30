Son dakika haberi! İstanbul'da evini ateşe veren madde bağımlısı yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! İstanbul'da evini ateşe veren madde bağımlısı yakalandı

30.10.2020 14:28 | Son Güncelleme: 30.10.2020 15:08

Son dakika 3. sayfa haberi: Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu krizine girdikten sonra ailesinden para alamadığı için yaşadığı evi ateşe vererek kaçan madde bağımlısı şahsı kıskıvrak yakaladı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu krizine girdikten sonra ailesinden para alamadığı için yaşadığı evi ateşe vererek kaçan madde bağımlısı şahsı kıskıvrak yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Bağcılar Yenigün Mahallesi'nde dün saat 06.30 sıralarında meydana gelen olayda, madde bağımlısı olan Mehmet Fuat Ö.(26) sabah saatlerinde uyuşturucu krizine girdi. Ailesinden para isteyen genç alamayınca yatak odasını ateşe verdi. Kardeşinin araya girmesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak krize giren genç ailesini evden dışarıya çıkartarak daireyi tekrardan ateşe verdi. Evin tamamen alevlere teslim olduğu olayda, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ev alev alev yandı

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, dairedeki alevlere dört bir yandan müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Evin yandığı anlar karşı apartmanda bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Öte yandan olayın ardından evi ateşe veren Mehmet Fuat Ö., kaçarak kayıplara karıştı. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemeler sonucunda harekete geçen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Bağcılar polisi kısa sürede yakaladı

Olayın olduğu saatten bu yana ilçe genelinde ve çevre ilçelerde araştırma yapan polis, fiziki takipler sonucunda şahsı Gaziosmanpaşa'da kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan kaydı olan ve Bağcılar Polis Merkezi Amirliğine götürülen Mehmet Fuat Ö., ifadesinin alınması sonrası adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Son dakika haberi! İstanbul'da evini ateşe veren madde bağımlısı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İstanbul'da evini ateşe veren madde bağımlısı şahıs yakalandı
İstanbul'da evini ateşe veren madde bağımlısı şahıs yakalandı
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, evini yaktı
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, evini yaktı
Son dakika haberi: İstanbul'da cinsel içerikli kaçak ilaç ve ürün operasyonu
Son dakika haberi: İstanbul'da cinsel içerikli kaçak ilaç ve ürün operasyonu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Ersin Tatar Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Hadise Aslı Enver Hande Demir
Spor Falcao Ali Koç Sergen Yalçın Josef De Souza Arda Kardeşler
Daha Fazla Tv Ölü Fransa Avrupa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! İstanbul'da evini ateşe veren madde bağımlısı yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 15:08:54. #1.15#
title