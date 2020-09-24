İstanbul'da eş zamanlı FETÖ operasyonu
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İstanbul'da eş zamanlı FETÖ operasyonu

24.09.2020 04:46 | Son Güncelleme: 24.09.2020 05:02

İstanbul'da eş zamanlı FETÖ operasyonu İstanbul'da FETÖ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen birçok adrese eşzamanlı operasyonlar düzenlendi.

İstanbul'da eş zamanlı FETÖ operasyonu

İSTANBUL - İstanbul'da FETÖ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen birçok adrese eşzamanlı operasyonlar düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda örgüt üyesi gözaltına alındı.

Fethullahçı Terör Örgütü mensubu olduğu tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda FETÖ terör örgütü üyesi gözaltına alındı.

Ümraniye, Namık Kemal mahallesinde belirlenen bir adrese yapılan operasyonda FETÖ terör örgütünün haberleşme uygulaması olan ByLock kullandığı tespit edilen E. D. Gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbul'da eş zamanlı FETÖ operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK

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