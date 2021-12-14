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Son dakika haberi... Esenyurt'ta yangın faciası: 4 çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında 4 çocuk hayatını kaybetti.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında 4 çocuk hayatını kaybetti.

Olay, 02.00 sıralarında Esenyurt Üçevler Mahallesi 887 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yapılan kontrolde yaşları 1,3,7 ve 9 arasında değişen 4 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. - İSTANBUL

Son dakika haberi... Esenyurt'ta yangın faciası: 4 çocuk hayatını kaybetti

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