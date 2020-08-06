Son dakika haberi... İSTANBUL'DA EKONOMİ ZİRVESİ YAPILDI
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Son dakika haberi... İSTANBUL'DA EKONOMİ ZİRVESİ YAPILDI

Son dakika haberlerine göre İSTANBUL'DA EKONOMİ ZİRVESİ YAPILDIMertcan ÖZTÜRK İSTANBUL DHABeşiktaş'ta bu akşam Türkiye Bankalar Birliği ev sahipliğinde ekonomi zirvesi gerçekleştirildi.

06.08.2020 23:11 | Son Güncelleme: 06.08.2020 23:46

İSTANBUL -İSTANBUL'DA EKONOMİ ZİRVESİ YAPILDI

Mertcan ÖZTÜRK İSTANBUL DHA

Beşiktaş'ta bu akşam Türkiye Bankalar Birliği ev sahipliğinde ekonomi zirvesi gerçekleştirildi.

Türkiye Bankalar Birliği'nin Etiler'deki merkezinde saat 19.00'da başlayan toplantıya Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile önde gelen bankalardan yetkililer katıldı. 3 saat süren toplantıda; pandemi döneminde ekonomi yönetiminin aldığı önlemler ile paralelinde yapılan uygulamaların ele alındığı ve bu durumun piyasalara etkileri hususunda görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Katılımcılar toplantının bitmesinin ardından araçlarına binerek ayrıldı.

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Son dakika haberi... İSTANBUL'DA EKONOMİ ZİRVESİ YAPILDI

Kaynak: DHA

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