Son dakika haberi: İstanbul'da düzenlenen operasyonda 830 kilogram sahte kahve ele geçirildi
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Son dakika haberi: İstanbul'da düzenlenen operasyonda 830 kilogram sahte kahve ele geçirildi

Son dakika haberi: İstanbul'da düzenlenen operasyonda 830 kilogram sahte kahve ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Sultanbeyli'de düzenlenen operasyonda 830 kilogram sahte kahve ele geçirildi.

Sultanbeyli'de düzenlenen operasyonda 830 kilogram sahte kahve ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin hijyensiz ortamda ürettiği yüklü miktardaki sahte kahveyi ünlü markaların kutularıyla piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturmada, Sultanbeyli'de bir adrese düzenlenen operasyonda F.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada, sahte olduğu belirlenen 830 kilogram kahve tespit edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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