Son dakika haberi: İstanbul'da düzenlenen operasyonda 2 milyon 239 bin 836 sahte sağlık ürünü ele geçirildi

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul'da sahte olduğu belirlenen 2 milyon 239 bin 836 cinsel içerikli ürünün ele geçirildiği operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da sahte olduğu belirlenen 2 milyon 239 bin 836 cinsel içerikli ürünün ele geçirildiği operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün, sağlıksız ortamlarda ürettikleri yüklü miktardaki cinsel içerikli ürünü piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Gaziosmanpaşa'da 2 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, sahte olduğu belirlenen macun, jel, krem, damla, sprey, hap ve kapsülden oluşan 2 milyon 239 bin 836 ürün ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir