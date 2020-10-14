Son dakika haberi! İstanbul'da düzenlenen 13 operasyonda binlerce litre sahte içki ele geçirildi
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Son dakika haberi! İstanbul'da düzenlenen 13 operasyonda binlerce litre sahte içki ele geçirildi

14.10.2020 18:29 | Son Güncelleme: 14.10.2020 18:32
Son dakika haberi! İstanbul'da düzenlenen 13 operasyonda binlerce litre sahte içki ele geçirildi

Son dakika haberi... İstanbul Valiliği, kentte sahte içki üretimi ve tüketimine yönelik İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan 13 operasyonda binlerce litre sahte alkol ele geçirildiğini, çok sayıda kişinin tutuklandığını bildirdi.

İstanbul Valiliği, kentte sahte içki üretimi ve tüketimine yönelik İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan 13 operasyonda binlerce litre sahte alkol ele geçirildiğini, çok sayıda kişinin tutuklandığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da "Alkol Satışı Yapan Tekel Bayii ve Umuma Açık Yerlere" yönelik 1-14 Ekim tarihlerinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyonlar gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan 6 operasyonda, 10 bin 232 litre sahte alkol ele geçirilirken, yakalanan 31 şüphelinin 21'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen 7 operasyonda ise 20 şüpheliden 10'u gözaltına alınırken, 4'ü tutuklandı.

Operasyonlarda ayrıca 17 bin 476 litre alkollü içki sıvısı, 287 dolu, 360 boş içki şişesi, 2 bin 715 içki şişesi kapağı, 10 bin 910 etiket, 50 kapüşon, 4 bin 755 sahte TAPDK bandrolü, 1415 yabancı bandrol, 1080 çeşitli alet/edevat ele geçirildi.

İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri iş yerlerini denetledi

İlçe emniyet müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda da kent genelinde 4 bin 623 iş yeri denetlendi. Denetimlerde iş yerlerinin 36'sına adli, 23'üne idari işlem, 42 şahsa adli, 16 şahsa idari işlem yapılırken, toplamda 179 bin 354 lira para cezası uygulandı.

Denetimlerde 37 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, bu şahıslardan 5'i tutuklandı, 7 şahsın işlemleri ise devam ediyor.

İstanbul'da sahte alkol tüketiminden etkilenen 33 kişiden 9'u vefat ederken, 9'unun hayati tehlikesinin bulunduğu, 10'unun durumunun iyi olduğu, 5'inin ise taburcu edildiği belirlendi.

Yeditepe Huzur Uygulaması

Valilik açıklamasında dün 19.00-23.00 saatleri arasında İl Emniyet Müdürlüğünün 826 personelinin katılımıyla yapılan İstanbul Yeditepe Huzur Uygulaması'na da yer verildi.

2 bin 166 şahsın genel bilgi taramasının (GBT) yapıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 2 kişi ve yoklama kaçağı olan 14 kişi yakalandı.

Uygulamada ayrıca 3 ruhsatsız tabanca, 8 fişek, 61 bandrolsüz içki ile 116 litre kaçak alkol, 58 paket sigara ele geçirildi.

1115 iş yerinin denetlendiği İstanbul Yeditepe Huzur Uygulaması'nda 15 iş yerine adli ve idari işlem yapılırken, 15 bin 974 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan 21 şahsa adli ve idari işlem yapılırken, 5 kumar makinesi ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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