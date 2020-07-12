Son dakika haberi! İstanbul'da deniz polisi Kovid-19 önlemleri denetimi yaptı
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Son dakika haberi! İstanbul'da deniz polisi Kovid-19 önlemleri denetimi yaptı

Son dakika haberleri... İstanbul'da polis ekipleri, polis botları ve tekneleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri denetimi yaptı.

12.07.2020 03:42 | Son Güncelleme: 12.07.2020 03:53

İstanbul'da polis ekipleri, polis botları ve tekneleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri denetimi yaptı.

Polis botları ve tekneleriyle Kovid-19 denetimi gerçekleştiren Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Haliç'te durdurulan bir vapurda vatandaşların sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti.

Sahil Güvenlik ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, gece yarısı Sarıyer'de sahilde denetim yaptıkları bir eğlence teknesinde sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle teknedekileri tahliye etti.

Polis, izin belgeleri olup olmadığını inceledikleri teknenin yetkilileri hakkında idari işlem yaptı.

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Son dakika haberi! İstanbul'da deniz polisi Kovid-19 önlemleri denetimi yaptı

Kaynak: AA

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