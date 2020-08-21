Son dakika haberi | İstanbul'da DEAŞ operasyonu Son dakika haberi... İstanbul polisi tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul polisi tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren bayan şahısların, Türkiye'ye getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. İstanbul'da bulunan zanlıların saklandıkları yeri tespit eden terör polisi, operasyon için sabahın erken saatlerinde harekete geçti. Polis Türk vatandaşı M.F.İ ve yabancı uyruklu A.M.T.M.A.R. isimli şahısları gözaltına aldı. Zanlıların İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA