Son dakika haberi: İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 10 GÖZALTI
Son dakika gelişmesine göre İSTANBUL'da DEAŞ ' EL KAİDE/HAD ' HTŞ/FEC/ENC terör örgütlerine 8 ilçede düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.
İSTANBUL'da DEAŞ ' EL KAİDE/HAD ' HTŞ/FEC/ENC terör örgütlerine 8 ilçede düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, DEAŞ ' EL KAİDE/HAD ' HTŞ/FEC/ENC terör örgütlerine yönelik 8 ilçede 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 10 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Adreslere yapılan operasyon anları kameralarca görüntülendi.