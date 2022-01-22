Son dakika haberi: İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 10 GÖZALTI - Haberler
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Son dakika haberi: İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 10 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İSTANBUL'da DEAŞ ' EL KAİDE/HAD ' HTŞ/FEC/ENC terör örgütlerine 8 ilçede düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da DEAŞ ' EL KAİDE/HAD ' HTŞ/FEC/ENC terör örgütlerine 8 ilçede düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, DEAŞ ' EL KAİDE/HAD ' HTŞ/FEC/ENC terör örgütlerine yönelik 8 ilçede 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 10 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Adreslere yapılan operasyon anları kameralarca görüntülendi.

Son dakika haberi: İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 10 GÖZALTI

Son dakika haberi: İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 10 GÖZALTI

Son dakika haberi: İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 10 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terör, DEAŞ, Güncel, Haber

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