İstanbul'da DEAŞ'a operasyon: 12 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da DEAŞ'a operasyon: 12 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul'da DEAŞ'a operasyon: 12 gözaltı

İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 8 ayrı ilçede düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 8 ayrı ilçede düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.  

İstanbul merkezli 8 ayrı ilçede bugün DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren ve dini istismar eden terör örgütü DEAŞ'a fon sağlamak amacıyla "infak" adı altında para transferi yaptığı belirlenen 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 12 şüphelinin "6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesinin Hakkında Kanununa Muhalefet Etme" ve "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği" suçlarını işlediği belirtildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Haydar Akar Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Hazal Kaya Hülya Avşar Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Can Bartu Ozan Tufan Metin Oktay Caner Erkin Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İstanbul'da DEAŞ'a operasyon: 12 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 09:32:06. #1.15#
title