İstanbul'da Cuma Namazı'ndan sonra yağmur duası

TÜRKİYE genelinde bu yıl görülen kuraklık nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda bütün camilerde cuma namazının ardından cemaat Yağmur Duası ' yaptı. Ayasofya Camii ve Avcılar'daki Merkez Ulu Camii'nde de yağmur duası edildi.

Barajlarda su düzeyinin hızla artması ve beklenen yağışların bir türlü düşmemesi üzerine bugünkü cuma namazından sonra yağmur yağması için dua yapılması kararlaştırıldı. 'Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Su; Hayat ve Şifa Kaynağımız' başlıklı cuma hutbesi, Türkiye'deki bütün camilerde okundu. Avcılar'da Merkez Ulu Camii'nde Müftü Bekir Derin tarafından okunan hutbede, Kuran-ı Kerim'de "Canlı olan her varlık sudan yaratılmıştır" ayetinin bulunduğunu, tüm canlıların suya bağımlı bir ömür sürdürdüğü belirtildi. Suyun yaşam kaynağı, toprağın bereketi olduğu. bedene sağlık ve temizliğin, çevre rahmet ve güzelliğin su ile geldiği ifade edilirken, Hz. Muhammed'in hadislerinde de su israfından kaçınılmazını istediği vurgulandı. Avcılar'daki Merkez Ulu Camii'nde de cuma namazının farzından sonra cemaat toplu olarak yağmur duasına katıldı.

AYASOFYA'DA DA DUA EDİLDİ

Ayasofya Camii'nde de Cuma namazının ardından yağmur duası edildi. Cemaat toplu olarak, edilen duaya amin dedi.- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı