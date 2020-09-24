İstanbul'da çok sayıda adrese FETÖ operasyonu: gözaltılar var
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İstanbul'da çok sayıda adrese FETÖ operasyonu: gözaltılar var

24.09.2020 04:39 | Son Güncelleme: 24.09.2020 04:56
İstanbul'da çok sayıda adrese FETÖ operasyonu: gözaltılar var

İSTANBUL'da FETÖ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında birçok adrese eşzamanlı operasyonlar düzenlendi.

İSTANBUL'da FETÖ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında birçok adrese eşzamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında baskın yapılan adreslerden biri de Ümraniye, Namık Kemal Mahallesi'nde belirlenen bir daireydi. Adrese yapılan baskında ByLock kullandığı tespit edilen E. D. gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

 


- Okur

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

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