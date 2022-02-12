Çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü - Haberler
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Çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

AA - Güncel
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Sancaktepe'de iki katlı evin çatısında izolasyon çalışması sırasında çıkan yangın söndürüldü.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de iki katlı evin çatısında izolasyon çalışması sırasında çıkan yangın söndürüldü.

Merve Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki iki katlı evin çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Çatıda çalışma yaparken dumandan etkilenen 2 kişiye, sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu.

Çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

AA - Güncel

Atatürk Caddesi, Sancaktepe, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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