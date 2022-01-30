Birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü - Haberler
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Birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü

AA, Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
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İstanbul Esenyurt'ta bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - İstanbul Esenyurt'ta bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Dün gece saatlerinde Atatürk Mahallesi'ndeki evde birlikte alkol alan K.G, M.E. ve kardeşi U.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K.G, arkadaşı M.E. tarafından bıçakla yaralandı.

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede K.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince M.E. ve kardeşi U.E. gözaltına alındı.

U.E, polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, M.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü

Birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü

Birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel

İstanbul, Esenyurt, Polis, Alkol, Güncel, Haber

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