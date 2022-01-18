Son dakika haberi! İstanbul'da bir kadın eşi tarafından plastik kelepçeyle boğularak öldürüldü - Haberler
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Son dakika haberi! İstanbul'da bir kadın eşi tarafından plastik kelepçeyle boğularak öldürüldü

Son dakika haberi! İstanbul'da bir kadın eşi tarafından plastik kelepçeyle boğularak öldürüldü
AA / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İstanbul'un Ataşehir ilçesinde eşini plastik kelepçeyle boğarak öldüren şüpheli, adliyeye sevk edildi.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Ataşehir ilçesinde eşini plastik kelepçeyle boğarak öldüren şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Kainat Caddesi'nde bir apartmanın giriş katında oturan İsmail Ö. (57) ve eşi Hanpaşa Ö. (48) arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Kavga sırasında İsmail Ö. eşini plastik kelepçe ile boğarak öldürdü.

Cinayetin ardından polisi arayarak teslim olan İsmail Ö, Gayrettepe'deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Hanpaşa Ö'nün cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, Hanpaşa Ö. ile zaman zaman kıskançlık ve maddi anlaşmazlıklar yüzünden kavga ettiklerini, yine kavga sırasında eşini evde bulunan 2 plastik kelepçe ile boğduğunu söylediği öğrenildi.

Şüpheli, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

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AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri

Ataşehir, İstanbul, Kainat, kavga, Güncel, Haber

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