Son dakika haberi... İstanbul'da bir dairede çıkan yangın söndürüldü
AA, Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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Son dakika haberleri... İstanbul Sultangazi'de bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
SULTANGAZİ, İSTANBUL (AA) - İstanbul Sultangazi'de bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İsmetpaşa Mahallesi 154 Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, binada hasara yol açtı.
AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel