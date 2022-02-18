Son dakika haberi... İstanbul'da bir dairede çıkan yangın söndürüldü

SULTANGAZİ, İSTANBUL (AA) - İstanbul Sultangazi'de bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İsmetpaşa Mahallesi 154 Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, binada hasara yol açtı.