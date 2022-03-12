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Son dakika haberi | İstanbul'da bir binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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Son dakika haberi | İstanbul'da bir binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Son dakika gelişmesine göre İstanbul Küçükçekmece'de bir binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - İstanbul Küçükçekmece'de bir binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

Atatürk Mahallesi Muğla Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada bulunanların tahliyesini gerçekleştirdi. Dumandan etkilenen 5 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Son dakika haberi | İstanbul'da bir binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

Küçükçekmece, İstanbul, Yangın, Muğla, Güncel, Haberler

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