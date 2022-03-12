Son dakika haberi | İstanbul'da bir binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre İstanbul Küçükçekmece'de bir binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.
KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - İstanbul Küçükçekmece'de bir binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.
Atatürk Mahallesi Muğla Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada bulunanların tahliyesini gerçekleştirdi. Dumandan etkilenen 5 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.
Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel