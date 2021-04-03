Son dakika haber: İstanbul'da bir ayda dört marketten soygun yapan şüpheliler kamerada
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Son dakika haber: İstanbul'da bir ayda dört marketten soygun yapan şüpheliler kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber: İstanbul'da bir ayda dört marketten soygun yapan şüpheliler kamerada

Son dakika haber... İstanbul'da süpermarketleri hedef alarak soygun gerçekleştiren iki şüpheli yakalandı.

İstanbul'da süpermarketleri hedef alarak soygun gerçekleştiren iki şüpheli yakalandı. Bir ayda dört marketten 35 bin lira gasbeden şüphelilerin soygun anı kameralara yansıdı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 25 Şubat tarihinden bu yana gelen soygun ihbarları üzerine çalışma başlattı. Şüpheliler Tunay B.(21) ve Faruk E.(31)'nin,  Bahçelievler, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Bakırköy'de bulunan dört farklı süpermarkete girerek silahlı soygun yaptıklarını belirledi. Polis ekipleri, kamera kayıtlarından yola çıkarak 35 bin lira gasbeden şüphelilerin eşkalini sonrasında da kimliğini tespit etti. 27 Mart tarihinde yapılan operasyonda, iki şüpheli olayda kullandıkları silah ile kaldıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ikili, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SOYGUN ANLARI KAMERADA

Öte yandan, şüphelilerin dört farklı markette gerçekleştirdikleri soygun anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Müşteri kılığında işyerine giren iki şüpheli, dikkat çekmemek için aldıkları ürünleri kasaya koydu. Kasiyerin, ürünleri barkodunu okutmak amacıyla eline aldığı esnada silahına davranan Tunay B., çalışandan kasadaki paraları bir poşete doldurmasını istedi. O anda kasiyerin ve yanında bulunan diğer iş arkadaşının  paniklemesi üzerine, şüphelinin çalışanları sakinleştirmeyi denemesi  işyerinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin başka bir markette soygun gerçekleştirdikten hemen sonrasında, bir çalışanın dizlerinin üstüne çökerek fenalaştığı anlar da kameralar tarafından kaydedildi. Markete giren şüphelilerin aynı taktik ile ilk önce ürün aldıkları, sonrasında kasiyerlere silah doğrultarak kasada bulunan paraları almaları görüntülerde yer aldı. 

- İstanbul
Son dakika haber: İstanbul'da bir ayda dört marketten soygun yapan şüpheliler kamerada
Son dakika haber: İstanbul'da bir ayda dört marketten soygun yapan şüpheliler kamerada
Son dakika haber: İstanbul'da bir ayda dört marketten soygun yapan şüpheliler kamerada
Son dakika haber: İstanbul'da bir ayda dört marketten soygun yapan şüpheliler kamerada
Son dakika haber: İstanbul'da bir ayda dört marketten soygun yapan şüpheliler kamerada
Son dakika haber: İstanbul'da bir ayda dört marketten soygun yapan şüpheliler kamerada
Son dakika haber: İstanbul'da bir ayda dört marketten soygun yapan şüpheliler kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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