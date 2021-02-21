Ertelenen ALES sınavı Kovid-19 önlemleri altında yapılıyor
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Ertelenen ALES sınavı Kovid-19 önlemleri altında yapılıyor

21.02.2021 10:15 | Son Güncelleme: 21.02.2021 10:51

İzmir'de, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020- ALES/2) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak gerçekleştiriliyor.

İzmir'de, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020- ALES/2) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak gerçekleştiriliyor.

Sınavın gerçekleştirildiği merkezlerden olan İzmir Atatürk Lisesinde, adaylara Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe uyarılarında bulunuldu. Adaylara görevliler, maske ve dezenfektan dağıttı.

Adaylar, kimlik ve HES kodu sorgulaması sonrası salona alındı. Bazı adayların son dakikada sınava yetiştikleri gözlendi.

Ertelenen ALES sınavı Kovid-19 önlemleri altında yapılıyor
Ertelenen ALES sınavı Kovid-19 önlemleri altında yapılıyor
Ertelenen ALES sınavı Kovid-19 önlemleri altında yapılıyor
Ertelenen ALES sınavı Kovid-19 önlemleri altında yapılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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