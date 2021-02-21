Ertelenen ALES sınavı Kovid-19 önlemleri altında yapılıyor
İzmir'de, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020- ALES/2) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak gerçekleştiriliyor.
İzmir'de, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020- ALES/2) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak gerçekleştiriliyor.
Sınavın gerçekleştirildiği merkezlerden olan İzmir Atatürk Lisesinde, adaylara Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe uyarılarında bulunuldu. Adaylara görevliler, maske ve dezenfektan dağıttı.
Adaylar, kimlik ve HES kodu sorgulaması sonrası salona alındı. Bazı adayların son dakikada sınava yetiştikleri gözlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı