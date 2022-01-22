Son dakika haberi... İstanbul'da baltayla okula gelen veli tekrar gözaltına alındı

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde çocuğunun bıçakla tehdit edildiğini öne sürerek baltayla okula gelen ve hakkında adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılan veli, savcılığın talimatıyla tekrar gözaltına alındı.

Polis ekiplerince yeniden gözaltına alınan E.Y'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Gaziosmanpaşa'daki Yüksel Kaya Mesleki Eğitim Merkezine baltayla gelen E.Y, çocuğuna bıçak çekildiğini iddia ederek sınıfları gezmiş, kavgaya karışan öğrencileri bulamayınca okuldan ayrılmıştı.

İhbar üzerine mesleki eğitim merkezine giden polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi Poligon Caddesi'nde gözaltına almış, E.Y'nin okula götürdüğü balta da ele geçirilmişti.

"Mala zarar verme, tehdit, hakaret ve kasten yaralama" suçlarından adli kaydı olduğu tespit edilen ve hakkında "silah bulundurma" suçundan işlem yapılan E.Y, adli makamlarca serbest bırakılmıştı.