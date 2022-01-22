Son dakika haberi... İstanbul'da baltayla okula gelen veli tekrar gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberi... İstanbul'da baltayla okula gelen veli tekrar gözaltına alındı

Son dakika haberi... İstanbul'da baltayla okula gelen veli tekrar gözaltına alındı
AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde çocuğunun bıçakla tehdit edildiğini öne sürerek baltayla okula gelen ve hakkında adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılan veli, savcılığın talimatıyla tekrar gözaltına alındı.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde çocuğunun bıçakla tehdit edildiğini öne sürerek baltayla okula gelen ve hakkında adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılan veli, savcılığın talimatıyla tekrar gözaltına alındı.

Polis ekiplerince yeniden gözaltına alınan E.Y'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Gaziosmanpaşa'daki Yüksel Kaya Mesleki Eğitim Merkezine baltayla gelen E.Y, çocuğuna bıçak çekildiğini iddia ederek sınıfları gezmiş, kavgaya karışan öğrencileri bulamayınca okuldan ayrılmıştı.

İhbar üzerine mesleki eğitim merkezine giden polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi Poligon Caddesi'nde gözaltına almış, E.Y'nin okula götürdüğü balta da ele geçirilmişti.

"Mala zarar verme, tehdit, hakaret ve kasten yaralama" suçlarından adli kaydı olduğu tespit edilen ve hakkında "silah bulundurma" suçundan işlem yapılan E.Y, adli makamlarca serbest bırakılmıştı.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri

Mesleki Eğitim, Gaziosmanpaşa, İstanbul, Polis, Güncel, Haber

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