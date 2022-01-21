Gopta baltayla okul basan Velinin çocuğu gözaltına alındı - Haberler
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Gopta baltayla okul basan Velinin çocuğu gözaltına alındı

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, çocuğunun bıçakla tehdit edildiğini iddia ederek baltayla okula gelen veli, gözaltına alındı.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, çocuğunun bıçakla tehdit edildiğini iddia ederek baltayla okula gelen veli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yüksel Kaya Mesleki Eğitim Merkezine baltayla gelen kişi, çocuğuna bıçak çekildiğini öne sürerek, sınıfları gezdi. Çocuğunun kavga ettiği öğrencileri bulamayan veli, buradan ayrıldı.

İhbar üzerine mesleki eğitim merkezine gelen polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Gopta baltayla okul basan Velinin çocuğu gözaltına alındı

Gopta baltayla okul basan Velinin çocuğu gözaltına alındı

Gopta baltayla okul basan Velinin çocuğu gözaltına alındı

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri

Mesleki Eğitim, Gaziosmanpaşa, İstanbul, Güncel, Haber

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