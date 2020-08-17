Son dakika haberi | İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın Son dakika gelişmesine göre Aydos Ormanı'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Aydos Ormanı'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kartal, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde bulunan Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kartal ilçesine yakın bölgedeki yangına, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler karadan müdahale ediyor.

Kaynak: AA