Son dakika haberi! İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın
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Son dakika haberi! İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın

Son dakika haberi: Pendik'te Aydos Ormanı'nda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

Son dakika haberi! İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın
05.08.2020 22:25 | Son Güncelleme: 05.08.2020 22:25

Pendik'te Aydos Ormanı'nda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Aydos Ormanı'nda yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Yangın, arazözler ve havadan helikopter desteğiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

1 kişi gözaltına alındı

Pendik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, toplam 1,6 hektar alanın zarar gördüğü kaydedildi.

Açıklamada, yangının çıkış sebebiyle ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı ve geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada da Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki Aydos Ormanı'nda meydana gelen yangınla ilgili çalışma yapıldığı aktarıldı.

Yapılan araştırmada olay yerinde bulunan görgü tanıklarının beyanı doğrultusunda yangının K.G. (37) tarafından çıkarıldığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şüphelinin Aydos Caddesi'nde yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Yapılan araştırmada şahsın aklen malul olduğu ve çöpleri yakmak isterken olayın meydana geldiği belirlenmiştir. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

Gözaltına alınan K.G. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada nöbetçi savcıya çıkarılan şüpheli K.G, ifadesinin alınmasının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli K.G'nin adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Şüpheli K.G'nin savcılıktaki ifadesinde, yüzde 70 zihinsel engelli olduğuna dair raporunun bulunduğunu belirterek, "Çocukken geçirdiğim havale sonucunda rahatsızlandım. Suçun ne olduğunu biliyorum. Orman yakmanın da kötü bir şey olduğunu biliyorum. Asla ormanı yakmam, ormanlara zarar vermem. Bugün yangının meydana geldiği yerde yolun kenarında çöpler vardı. Çöpleri yaktım. Ben orada bulunduğum sırada ormanda yangın yoktu. Ateş söndükten sonra olay yerinden ayrıldım." şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

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