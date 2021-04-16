Son dakika haberi! İSTANBUL'DA AVM VE DÜKKANLARIN KAPANMA SAATİ BELLİ OLDU

Bir son dakika haberine göre İSTANBUL Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile yaptıkları görüşmeler sonrasında koronavirüs önlemi olarak AVM ile cadde mağazalarının saat 17.00'de, semt dükkanlarının da saat 17.30'da kapanacağını açıkladı.