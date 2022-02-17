Son dakika haberi: İstanbul'da atık kağıt taşıyan kamyonette çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Son dakika haberi: İstanbul'da atık kağıt taşıyan kamyonette çıkan yangın söndürüldü

AA, Metin Tokgöz - Güncel
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Son dakika haberi: İstanbul'da atık kağıt taşıyan kamyonette çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberlerine göre İstanbul Maltepe'de, kasasında atık kağıt bulunan bir kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - İstanbul Maltepe'de, kasasında atık kağıt bulunan bir kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zümrütevler Mahallesi Vişne Sokak'ta park halindeki 48 P 8265 plakalı kamyonetin kasasına yüklenen atık kağıtlar henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle kamyonette hasar oluştu.

AA / Metin Tokgöz - Güncel

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