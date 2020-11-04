Son dakika haberleri! İstanbul'da aranan kişiler operasyonunda iki cinayet şüphelisi yakalandı

Son dakika haberine göre İstanbul genelinde kesinleşmiş hapis cezası ve mahkemeler tarafından aranması bulunan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda kasten adam öldürme suçundan 17 ve 20 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şüpheli yakalandı.