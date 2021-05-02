Son dakika haberi... İstanbul'da altın dolandırıcılığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli serbest bırakıldı
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Son dakika haberi... İstanbul'da altın dolandırıcılığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli serbest bırakıldı

Son dakika haberi... İstanbul'da altın dolandırıcılığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Bahçelievler'de altın ticareti yaptıkları yaklaşık 40 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bahçelievler'de altın ticareti yaptıkları yaklaşık 40 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Nisan'da saat 23.45 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi'nde bulunan bir altın dökme atölyesinde, borcuna karşılık rehin alınan kişiler olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese giden ekipler, iş yerinin önünde yaklaşık 40 kişilik kalabalık bir grubun olduğunu, kepenkleri kapalı olan iş yeri içerisinde bazı kişiler olduğunu gördü.

Yapılan araştırmada rehin tutulduğu belirtilen Suriye uyruklu E.L.A. ve M.I. ile iş yeri sahibi E.Ö., S.O. ve yanlarında bulunan Y.E. ve S.S. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktığı, E.Ö. ve S.O'nun Suriye uyruklu 2 kişiyle altın alışverişi ve ticaret yaptığı, iş yeri önünde bekleyen kişilerin de aynı kişilerle ticaret yaptığı ve uzun süredir herhangi bir ödeme almadıkları gerekçesiyle olayın meydana geldiği belirlendi.

Suriye uyruklu E.L.A. ise polise verdiği ifadesinde, söz konusu kişilerle altın ticareti yaptığını, altınları yaptığı ticaretlerde zarar ederek kaybettiğini anlattı.

Polis, Suriye uyruklu şüpheli E.L.A, M.I. ve M.I.S. ile olaya karıştığı tespit edilen C.A, O.Ç, T.E, K.E, Y.E. ve Ü.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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