Son dakika haberi... İstanbul'da "acemi kasap" sayısı 1153 Son dakika haberleri... İstanbul'da kurbanlık keserken kendisini yaralayanların sayısının saat 16.00 itibariyle 1153 olduğu öğrenildi.

İstanbul'da kurbanlık keserken kendisini yaralayanların sayısının saat 16.00 itibariyle 1153 olduğu öğrenildi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde bazı vatandaşlar, kurban kesimi yaparken kendilerini de yaraladı. Kendisini yaralayanlar hastanelere akın etti. İstanbul'da saat 16.00 itibariyle kamu hastanelerine gidenlerin sayısının 1153 kişi olduğu öğrenildi. Hastaneye başvuranların 7'sinin ameliyat edildiği kaydedildi.

Kaynak: DHA