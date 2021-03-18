Son dakika haberleri | 8 kilogram uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda 4 kişi yakalandı
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Son dakika haberleri | 8 kilogram uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda 4 kişi yakalandı

18.03.2021 22:35 | Son Güncelleme: 18.03.2021 22:47

Son dakika haberi: Başakşehir'de düzenlenen operasyonda 8 kilogram uyuşturucu hap ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Başakşehir'de düzenlenen operasyonda 8 kilogram uyuşturucu hap ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'deki bir ayakkabı imalathanesinde uyuşturucu hap üretilerek piyasaya sürüldüğü istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

İmalathaneye operasyon düzenleyen ekipler, ikisi yabancı uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı.

Görünürde ayakkabı imalathanesi olarak kullanılan iş yerinde, 8 kilogram uyuşturucu hap ile bunların yapımında kullanılan makineler ele geçirildi.

Ayrıca ele geçirilen diğer ham maddelerden 500 bin hapın daha üretilebileceği öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberleri | 8 kilogram uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda 4 kişi yakalandı
Son dakika haberleri | 8 kilogram uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda 4 kişi yakalandı
Son dakika haberleri | 8 kilogram uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda 4 kişi yakalandı
Son dakika haberleri | 8 kilogram uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda 4 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Emre Günaydın

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