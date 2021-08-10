İstanbul'da 6,5 milyonluk kaçakçılık operasyonu
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İstanbul'da 6,5 milyonluk kaçakçılık operasyonu

İstanbul'da 6,5 milyonluk kaçakçılık operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da gümrük kaçağı ürünlerinin satışının yapıldığı 4 ilçede 16 adrese yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul'da gümrük kaçağı ürünlerinin satışının yapıldığı 4 ilçede 16 adrese yönelik operasyon düzenlendi. 11 şüphelinin yakalandığı operasyonda piyasa değeri 6 milyon 500 bin lira olan kaçakçılık ürünlerine yapılan operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçak cep telefonu ve aksesuar ürünlerine yönelik yapmış olduğu saha çalışmaları neticesinde Fatih, Sarıyer, Pendik ve Esenler olmak üzere kaçak emtia satışı yaptığı tespit edilen 16 adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam piyasa değeri 6 milyon 500 bin lira değerinde elektronik malzemeler, bin 755 kutu tıbbı ilaç, 65 adet lüks araçlara ait sunroof ile çok sayıda elektronik ürün ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda ele geçirilen tıbbı ilaçların insülin, sedef hastalığı ve kan pıhtılaşma tedavilerinde kullanılmak üzere vatandaşların T.C. kimlik numaraları ile yasa dışı yollardan temin edilmek üzere yurt dışına gönderilerek burada satışı yapılacağı belirlendi. Olayla ilgili olarak 11 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Operasyon sonucu ele geçirilen tıbbı malzemelerin incelenmek üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

(Selim Bayraktar - İsmet Aktaş/İHA)

İstanbul'da 6,5 milyonluk kaçakçılık operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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