İstanbul'da 46 kişinin şehit edildiği saldırıda bomba taşıyan terörist tutuklandı - Haberler
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İstanbul'da 46 kişinin şehit edildiği saldırıda bomba taşıyan terörist tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İstanbul'da 46 kişinin şehit edildiği saldırıda bomba taşıyan terörist tutuklandı

İstanbul'da 46 kişinin şehit edildiği saldırıda bomba taşıyan terörist tutuklandı İstanbul'da 2016 yılında 39'u polis 46 kişinin şehit edildiği saldırıda bomba taşıyan terörist Diyarbakır'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DİYARBAKIR (İHA) - İstanbul'da 46 kişinin şehit edildiği saldırıda bomba taşıyan terörist tutuklandı

DİYARBAKIR - İstanbul'da 2016 yılında 39'u polis 46 kişinin şehit edildiği saldırıda bomba taşıyan terörist Diyarbakır'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da 2016 yılında 39'u polis 46 kişinin şehit edildiği bombalı saldırının patlayıcılarını taşıyan terörist Diyarbakır polisi tarafından yapılan titiz çalışma sonucu Mardin'in Nusaybin ilçesinde yakalandı. Diyarbakır'a getirilen K.K. emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da 46 kişinin şehit edildiği saldırıda bomba taşıyan terörist tutuklandı

İstanbul'da 46 kişinin şehit edildiği saldırıda bomba taşıyan terörist tutuklandı

İstanbul'da 46 kişinin şehit edildiği saldırıda bomba taşıyan terörist tutuklandı

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