Son dakika haberi... İstanbul'da 2 grup arasındaki silahlı kavga kameralara yansıdı

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir otelde iki grup arasında çıkan silahlı kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

Ömer Avni Mahallesi'ndeki bir otelde 20 Ocak'ta iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Gruptakilerin birbirlerine silahla ateş ettiği olayda kimse yaralanmazken, bazı mermiler otelin duvarlarına isabet etti.

Polis ekipleri şüpheliler R.Ç, H.A, V.A, M.Ş, O.Y. ve M.S'yi gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı tespit edilen 3 tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin "yaralama", "gasp", "hırsızlık", "sahtecilik", "mala zarar verme", "ruhsatsız silah bulundurmak" ve "uyuşturucu kullanmak" gibi suçlardan çok sayıda suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 6 şüpheli serbest bırakıldı.

Öte yandan, silahlı kavga, otelin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin birbirlerine ateş açması, bazı kişilerin de kaçışması görülüyor.