Son dakika haberi | İstanbul'da 10 Nisan'dan sonra kısıtlama olmayan ilk hafta sonu Gelen son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 10 Nisan'dan beri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk hafta sonunda İstanbullular güneşli havanın tadını çıkardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 10 Nisan'dan beri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk hafta sonunda İstanbullular güneşli havanın tadını çıkardı.

İstanbul'da sıcak havanın da etkisiyle erken saatlerden itibaren bazı vatandaşların park ve bahçeler olmak üzere sahil hatlarına geldiği görüldü.

Zeytinburnu ve Bakırköy'de bazı vatandaşlar, sahil kenarında piknik yaparken bazıları ise bisiklet sürdü. Ailesiyle birlikte piknik yapmak için sahile gelen Muzaffer Karadağ, uzun bir aradan sonra ilk defa piknik yapma fırsatı buldukları için memnun olduklarını söyledi.

Fatih Sarayburnu'nda ise çok sayıda vatandaş serinlemek için denize girdi. Bazı vatandaşların da Eminönü'nde İstanbul'un gelenekselleşen tatlarından olan balık ekmek yediği görüldü.

Bu hafta sonu sokağa kısıtlamaya gidilmemesiyle tur teknelerinde de yoğunluk olduğu gözlendi.

Anadolu yakasında da sahillerde yoğunluk oluştu

İstanbul'un Anadolu yakasında da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, kısıtlamanın iptal edilmesiyle sahilleri doldurdu. Bostancı-Suadiye sahil hattı boyunca araç park yoğunluğu oluştu.

Sahile gelen bazı vatandaşların çimlere serdikleri kilim ya da kurdukları masalarda güneşli havanın tadını çıkardığı görüldü. Sahilde yürüyüş yapan ve bisiklet sürenlerin yanı sıra bazı vatandaşlar da evcil hayvanlarını gezdirdi.

Üsküdar sahilinde de vatandaşlar yürüş yaparak sıcak havayı değerlendirdi. Sahil yolunda trafik yoğunluğu gözlenmezken, bazı vatandaşların ise manzarayı seyrettiği görüldü.

Sahildeki vatandaşların bir kısmı balık tutarak vakit geçirirken, bazı kişiler de kentin önemli sembollerinden biri olan Kız Kulesi'nin karşısındaki kayalık alanda denize girdi.

Maske ve sosyal mesafe kuralına uyuldu

Anadolu yakasının bir başka noktası olan Beykoz Kanlıca sahilinde çok fazla araç ve insan yoğunluğu görülmedi. Bazı vatandaşlar balık tutarken, bazıları da aileleriyle yürüyüş yaptı. Sıcak hava nedeniyle bazı vatandaşların da denize girerek serinlemeye çalıştıkları görüldü.

Kanlıca Meydanı'nda bulunan kafelerde de vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun şekilde bir araya gelerek vakit geçirdi. - Belediye ekipleri Taksim Meydanı'nda ücretsiz maske dağıttı

Beşiktaş-Beyoğlu hattında trafik yoğunluğu gözlenmezken, insan kalabalığının da az olduğu görüldü. Dışarı çıkan vatandaşların maske taktığı görüldü. Vatandaşların çoğunlukla Yıldız ve Maçka parklarında vakit geçirdiği gözlendi.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de insan yoğunluğu oluşmazken, buraya gelenlerin de çoğunlukla maske taktığı görüldü.

İstiklal Caddesinin girişinde İBB ve Beyoğlu Belediyesi ekiplerince vatandaşlara ücretsiz maske verilirken, dezenfektan ve ateş ölçümü de yapılıyor.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası uygulamasına göre kent genelinde trafik sıkışıklığı olmadığı, saat 15.05 itibarıyla trafik yoğunluğunun yüzde 29 olarak ölçüldüğü görüldü.

Kaynak: AA