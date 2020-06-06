Son dakika haberi | İstanbul'da 10 Nisan'dan sonra kısıtlama olmayan ilk hafta sonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | İstanbul'da 10 Nisan'dan sonra kısıtlama olmayan ilk hafta sonu

Gelen son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 10 Nisan'dan beri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk hafta sonunda İstanbullular güneşli havanın tadını çıkardı.

Son dakika haberi | İstanbul'da 10 Nisan'dan sonra kısıtlama olmayan ilk hafta sonu
06.06.2020 15:05 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:05

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 10 Nisan'dan beri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk hafta sonunda İstanbullular güneşli havanın tadını çıkardı.

İstanbul'da sıcak havanın da etkisiyle erken saatlerden itibaren bazı vatandaşların park ve bahçeler olmak üzere sahil hatlarına geldiği görüldü.

Zeytinburnu ve Bakırköy'de bazı vatandaşlar, sahil kenarında piknik yaparken bazıları ise bisiklet sürdü. Ailesiyle birlikte piknik yapmak için sahile gelen Muzaffer Karadağ, uzun bir aradan sonra ilk defa piknik yapma fırsatı buldukları için memnun olduklarını söyledi.

Fatih Sarayburnu'nda ise çok sayıda vatandaş serinlemek için denize girdi. Bazı vatandaşların da Eminönü'nde İstanbul'un gelenekselleşen tatlarından olan balık ekmek yediği görüldü.

Bu hafta sonu sokağa kısıtlamaya gidilmemesiyle tur teknelerinde de yoğunluk olduğu gözlendi.

Anadolu yakasında da sahillerde yoğunluk oluştu

İstanbul'un Anadolu yakasında da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, kısıtlamanın iptal edilmesiyle sahilleri doldurdu. Bostancı-Suadiye sahil hattı boyunca araç park yoğunluğu oluştu.

Sahile gelen bazı vatandaşların çimlere serdikleri kilim ya da kurdukları masalarda güneşli havanın tadını çıkardığı görüldü. Sahilde yürüyüş yapan ve bisiklet sürenlerin yanı sıra bazı vatandaşlar da evcil hayvanlarını gezdirdi.

Üsküdar sahilinde de vatandaşlar yürüş yaparak sıcak havayı değerlendirdi. Sahil yolunda trafik yoğunluğu gözlenmezken, bazı vatandaşların ise manzarayı seyrettiği görüldü.

Sahildeki vatandaşların bir kısmı balık tutarak vakit geçirirken, bazı kişiler de kentin önemli sembollerinden biri olan Kız Kulesi'nin karşısındaki kayalık alanda denize girdi.

Maske ve sosyal mesafe kuralına uyuldu

Anadolu yakasının bir başka noktası olan Beykoz Kanlıca sahilinde çok fazla araç ve insan yoğunluğu görülmedi. Bazı vatandaşlar balık tutarken, bazıları da aileleriyle yürüyüş yaptı. Sıcak hava nedeniyle bazı vatandaşların da denize girerek serinlemeye çalıştıkları görüldü.

Kanlıca Meydanı'nda bulunan kafelerde de vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun şekilde bir araya gelerek vakit geçirdi. - Belediye ekipleri Taksim Meydanı'nda ücretsiz maske dağıttı

Beşiktaş-Beyoğlu hattında trafik yoğunluğu gözlenmezken, insan kalabalığının da az olduğu görüldü. Dışarı çıkan vatandaşların maske taktığı görüldü. Vatandaşların çoğunlukla Yıldız ve Maçka parklarında vakit geçirdiği gözlendi.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de insan yoğunluğu oluşmazken, buraya gelenlerin de çoğunlukla maske taktığı görüldü.

İstiklal Caddesinin girişinde İBB ve Beyoğlu Belediyesi ekiplerince vatandaşlara ücretsiz maske verilirken, dezenfektan ve ateş ölçümü de yapılıyor.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası uygulamasına göre kent genelinde trafik sıkışıklığı olmadığı, saat 15.05 itibarıyla trafik yoğunluğunun yüzde 29 olarak ölçüldüğü görüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım Haber
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı Haber
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek
Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek
Kara yollarına ait kamyon 500 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı
Kara yollarına ait kamyon 500 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı
ABD'de silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı
ABD'de silah mağazası protestocular tarafından yağmalandı
Son dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi
Son dakika: Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi
Elinde bıçakla, kanlar içinde sokak sokak kendisini bıçaklayan şahsı aradı
Elinde bıçakla, kanlar içinde sokak sokak kendisini bıçaklayan şahsı aradı
İspanya'da görülen 2 metrelik dev yılan panik yarattı
İspanya'da görülen 2 metrelik dev yılan panik yarattı
Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı
Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı
Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı
Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı
Esnaf arkadaşa yapılan 20 bin liralık şaka, karakolda bitti
Esnaf arkadaşa yapılan 20 bin liralık şaka, karakolda bitti
Pendik'te pazar esnafı arasındaki kavgada kan aktı: 1'i ağır 4 yaralı
Pendik'te pazar esnafı arasındaki kavgada kan aktı: 1'i ağır 4 yaralı
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
Anneanne, dedektif gibi araştırma yapıp ikinci kez kaybolan torununun izini buldu
Anneanne, dedektif gibi araştırma yapıp ikinci kez kaybolan torununun izini buldu
Son Dakika: Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 20 ev ağır hasar gördü
Son Dakika: Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 20 ev ağır hasar gördü
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Sembol oyununu kazanan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu
Sembol oyununu kazanan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Arabadaki izler katilleri ele verdi! Henüz ortada cansız beden yokken cinayet çözüldü
Arabadaki izler katilleri ele verdi! Henüz ortada cansız beden yokken cinayet çözüldü
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Rüştü Zorlu Berat Albayrak Enis Berberoğlu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor İlhan Cavcav Lionel Messi Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Kadın Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | İstanbul'da 10 Nisan'dan sonra kısıtlama olmayan ilk hafta sonu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 15:08:23. #1.14#
title