Son dakika haberi | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı...
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Son dakika haberi | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı...

Son dakika haberi | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberi | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı... - Haberler
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