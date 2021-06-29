Son dakika haberi | İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı...
Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı