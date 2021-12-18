Son dakika haberi | İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞTÜ - Haberler
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Son dakika haberi | İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞTÜ

Son dakika haberi | İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞTÜ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Katar Milli Günü dolayısıyla Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye ve Katar halkına tebriklerini iletti. Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler de ele alındı.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio'yla görüştü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü

 Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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