Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler arasında yeni yıl tebriği görüşmesi
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler arasında yeni yıl tebriği görüşmesi

01.01.2021 16:53 | Son Güncelleme: 01.01.2021 17:11
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler arasında yeni yıl tebriği görüşmesi

Son dakika haberleri... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile liderler telefonda görüşerek karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile liderler telefonda görüşerek karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, yeni yılda da ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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