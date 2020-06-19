Son dakika haberi... İSTANBUL-BÜYÜKADA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLDU
Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul'da bazı bölgelerde yağmur etkisini sürdürüyor.
19.06.2020 16:32 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:48
İstanbul'da bazı bölgelerde yağmur etkisini sürdürüyor. Sağanak yağmur nedeniyle kentte birçok yer göle döndü. Büyükada'da da öğleden sonra yağış etkisini göstermeye başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı mekanlara sığındı. Bazı vatandaşlar ise yağmurdan korunmak için şemsiye kullandı.
Kaynak: DHA