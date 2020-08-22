Son dakika haberi: İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ TEKNELERE KORONAVİRÜS DENETİMİ
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Son dakika haberi: İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ TEKNELERE KORONAVİRÜS DENETİMİ

Son dakika gündem haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, İstanbul Boğazı'ndaki teknelerde koronavirüs denetimi yaptı.

Son dakika haberi: İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ TEKNELERE KORONAVİRÜS DENETİMİ
22.08.2020 02:35 | Son Güncelleme: 22.08.2020 02:38

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, İstanbul Boğazı'ndaki teknelerde koronavirüs denetimi yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler gece saatlerinde İstanbul Boğazı'nda koronavirüs denetimi yaptı. Deniz araçlarında koronavirüsle mücadelede uyulması gereken kurallar konusunda ekipler inceleme yaparken vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti.

SOSYAL MESAFELİ ROMAN HAVASI OYNADILAR 

Denetim sırasında düğün yapılan bir tekneye çıkan sahil güvenlik ve polis ekipleri, teknede alkışlarla karşılandı. Ekipler teknede bulanan yolculara ve personele koronavirüsle mücadelede yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. Bu sırada düğün sahipleri polisin bilgilendirmesinden sonra sosyal mesafeli roman havası oynayarak renkli görüntüler oluşturdu. 

Polis ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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