İstanbul Boğazı'nda vapurlarda Kovid-19 denetimi
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İstanbul Boğazı'nda vapurlarda Kovid-19 denetimi

06.11.2020 21:21 | Son Güncelleme: 06.11.2020 21:38

İstanbul Boğazı'nda faaliyet gösteren vapurlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetlendi.

İstanbul Boğazı'nda faaliyet gösteren vapurlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetlendi.

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri, Eminönü ve Beşiktaş iskeleleri ile bu hatlarda faaliyet gösteren vapurlarda salgına karşı alınan önlemlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Ekipler, yolcuların pandemi nedeniyle takılması zorunlu olan maske takma ve vapurlarda sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.

Saat 18.00'da başlayan denetimler gece saat 23.59'a kadar sürecek.

İstanbul Boğazı'nda vapurlarda Kovid-19 denetimi
İstanbul Boğazı'nda vapurlarda Kovid-19 denetimi
İstanbul Boğazı'nda vapurlarda Kovid-19 denetimi
İstanbul Boğazı'nda vapurlarda Kovid-19 denetimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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