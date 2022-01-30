Son dakika haberi: İSTANBUL-BAĞCILAR'DA YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI (1) - Haberler
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Son dakika haberi: İSTANBUL-BAĞCILAR'DA YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI (1)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi: İSTANBUL-BAĞCILAR'DA YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI (1)

Son dakika haberlerine göre Vedat BAYRAKTAR/ BAĞCILAR'da bir binanın giriş katında yangın çıktı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - Vedat BAYRAKTAR/ BAĞCILAR'da bir binanın giriş katında yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan bina sakinlerini itfaiye ekipleri kurtardı.

Bağcılar'da akşam saatlerinde bir binanın giriş katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle üst katta mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Bağcılar, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

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