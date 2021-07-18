Son dakika haberi | İSTANBUL-AVCILAR'DA 4 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ
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Son dakika haberi | İSTANBUL-AVCILAR'DA 4 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında geçen hafta boşaltılan ve içindeki parçaların sökümüne başlanan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında geçen hafta boşaltılan ve içindeki parçaların sökümüne başlanan 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangının bitişiğinde trafo ve binalara sıçramaması için itfaiye ekipleri büyük çaba harcadı.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Cihangir Mahallesi'ndeki Yamaç Sokak'ta 4 katlı boş binanın çatısında başladı. Gündüz saatlerinde çatı katında oksijen kaynağı kullanılarak söküm yapıldığı belirtilen binadan yükselen duman ve alevleri görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gönderilen itfaiye ekipleri tümüyle alev alan çatıyı söndürmek amacıyla büyük çaba harcadı. Alevlerin yandaki binalara ve hemen bitişiğindeki elektrik trafosuna sıçramaması amacıyla başlatılan çalışmalar yarım saatte sonuç verdi. İtfaiye araçlarının ulaşabilmesi için sokaktaki araç sahiplerine kısa sürede ulaşılması görevlilerin işini kolaylaştırdı.

Sokak sakinleri korku ile kendilerini dışarı atarken, bazı ailelerin evlerinde besledikleri kuşları da dumandan etkilenmemesi için kafesleri ile birlikte çıkardıkları dikkat çekti. Kontrol altına alınan yangın 1 saatte tamamen söndürüldü.

Son dakika haberi | İSTANBUL-AVCILAR'DA 4 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ
Son dakika haberi | İSTANBUL-AVCILAR'DA 4 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ
Son dakika haberi | İSTANBUL-AVCILAR'DA 4 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ
Son dakika haberi | İSTANBUL-AVCILAR'DA 4 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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