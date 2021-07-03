Son dakika haberi: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı "Çiftlik Bank" sanığı Mehmet Aydın'ın gözaltına alındığını açıkladı
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Son dakika haberi: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı "Çiftlik Bank" sanığı Mehmet Aydın'ın gözaltına alındığını açıkladı

Son dakika haberi: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 'Çiftlik Bank' sanığı Mehmet Aydın'ın gözaltına alındığını açıkladı
Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Çiftlik Bank" davası sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın hakkında devam eden soruşturma ve kamu davaları kapsamında yapılması gereken adli işlemlerin tamamlanması amacıyla gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Çiftlik Bank" davası sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın hakkında devam eden soruşturma ve kamu davaları kapsamında yapılması gereken adli işlemlerin tamamlanması amacıyla gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kamuoyunda Çiftlik Bank adıyla bilinen ve gelir getirme vaadiyle binlerce vatandaşın maddi zarara uğramasına neden olan oluşuma ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Suç Örgütüne Üye Olmak, Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanarak ve Ticari Şirketlerin Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık Yapmak ile Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklamak suçlarından başlatılan soruşturmalar kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında bu tarihe dek iki ayrı kamu davası açılmış olup, ayrıca henüz yakalanmayan veya haklarındaki deliller toplanmamış olan şüphelilere ilişkin bir soruşturmamız da devam etmektedir." denildi.

Soruşturmaya konu örgütün lideri olan ve hakkında 31 Mayıs 2018 tarihli iade talepnamesi düzenlenerek Brezilya adli makamlarından iadesi talep edilen şüpheli Mehmet Aydın'ın, adı geçen ülkede yakalanarak bugün itibariyle iade edildiği aktarılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda teslim alınan şüpheli, hem hakkında devam eden soruşturma hem de daha önce açılan kamu davaları kapsamında yapılması gereken ifade alma, sorgu vs. adli işlemlerin tamamlanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, hakkında devam eden soruşturma ve daha önce açılan kamu davaları kapsamında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, hakkında devam eden soruşturma ve daha önce açılan kamu davaları kapsamında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Çiftlik Bank sanığı Mehmet Aydın'a 4 gün gözaltı süresi verildi
Çiftlik Bank sanığı Mehmet Aydın'a 4 gün gözaltı süresi verildi
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Son dakika haberi: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı "Çiftlik Bank" sanığı Mehmet Aydın'ın gözaltına alındığını açıkladı - Haberler
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