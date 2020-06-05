Son dakika haberi... İstanbul Adalet Sarayı'ndaki korona virüs önlemleri görüntülendi
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Son dakika haberi... İstanbul Adalet Sarayı'ndaki korona virüs önlemleri görüntülendi

Son dakika haberleri: Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında nöbet sistemi ile çalışan İstanbul Adalet Sarayı'nda 15 Haziran itibari ile başlayacak olan duruşmalar öncesi alınan önlemler görüntülendi.

Son dakika haberi... İstanbul Adalet Sarayı'ndaki korona virüs önlemleri görüntülendi
05.06.2020 13:37 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:40

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında nöbet sistemi ile çalışan İstanbul Adalet Sarayı'nda 15 Haziran itibari ile başlayacak olan duruşmalar öncesi alınan önlemler görüntülendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına ilişkin alınan tedbirler kapsamında esnek çalışma sistemine geçen Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yeni normalleşme süreci ile birlikte faaliyetler başladı. Salgının Türkiye'de görülmesinin beraberinde acil ve tutuklu işler dışında duruşmaların görülmediği adliyede, 1 Haziran itibari ile geçilen yeni normalleşme süreci kapsamında yapılan hazırlıklar görüntülendi. Adliyede alınan önlemleri görüntüleyen basın mensuplarına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve Basın Sözcüsü Fahri Mutlu Tosun eşlik etti.

ADLİYENİN 4 AYRI KAPISINDA ATEŞ ÖLÇÜMÜ

Adliyenin C kapısının önünde İşyurtları Kurumu'nca 1 TL'ye maske satılıyor. Maskesiz vatandaşların alınmadığı adliyenin 4 ayrı kapısında gelen vatandaşların ateş ölçümü yapılıyor ve ellerine dezenfektan sıkılıyor. Çıkışlar ise sadece C kapısından sağlanıyor. Otopsi araçlarının düzenli olarak temizlendiği adliyenin asansörleri, 30 dakikada bir dezenfekte edilirken yerlerine sosyal mesafe etiketlerine göre asansörde nasıl durulacağına ilişkin etiketler yapıştırıldı. Tek kullanımlık kağıt havlu kullanılan tuvaletler ise 30 dakikada bir dezenfekte edilecek.

Atrium Meydanı'nda yer alan danışmada sosyal mesafe kurallarına uyulmasına yönelik etiketlerin yer aldığı adliyede güvenlik görevlilerine, duruşma katiplerine, ön büro memurlarına ve icra müdürlüğü personellerine yüz siperliği dağıtımı ve maske dağıtımı yapıldı. Sosyal mesafenin korunması için çift yönlü merdivenlerden sadece yukarı doğru çıkışın yapılacağı şekilde düzenlemenin yapıldığı adliyede, icra müdürlüklerinin girişlerine danışma bankoları yapılarak şeffaf cam montaj edildi. 34 adet İcra Müdürlüğü için her bir İcra Müdürlüğü'nde 2 personel oturacak şekilde kırılmaz camlı UYAP hattı çekilmiş 68 kişilik ön büroların çalışması ise 15 Haziran'a kadar tamamlanacak.

15 Haziran itibari ile başlayacak duruşmalar öncesinde de mahkeme salonlarında son hazırlıklar tamamlandı. 4 metrekareye 1 kişinin düşeceği şekilde düzenin sağlanacağı duruşma salonların duruşma düzeni mahkeme başkanlarının takdirine bırakılırken, salonlar her gün düzenli olarak dezenfekte edilecek.

Öte yandan tedbirlerin takibi İdari İşler Müdürlüğünce yapılacak. 7 kişiden oluşan hijyen denetim komisyonunca denetim yapılacak.

(İrem Demir/İHA)

Kaynak: İHA

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