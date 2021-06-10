Son dakika haberi! İşsizlik Nisan ayında yüzde 13.9'a yükseldi (2)

Son dakika haberleri: Türkiye genelinde işsizlik oranı Nisan'da, aylık bazda 0.9 ve yıllık bazda 0.2 puanlık artış ile yüzde 13.9 düzeyine, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Nisan ayında bir önceki aya göre 275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin kişiye yükseldi.