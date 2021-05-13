Son dakika haberi: İsral polisi Kudüs'te Filistinlilere saldırdı: 18 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: İsral polisi Kudüs'te Filistinlilere saldırdı: 18 yaralı

Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ile Şeyh Cerrah Mahallesinde Filistinlilere saldırdı.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ile Şeyh Cerrah Mahallesinde Filistinlilere saldırdı.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da kılınan yatsı namazından sonra Şam Kapısı'nda toplanan Filistinliler, İsrail polisinin müdahalesine maruz kaldı.

Öte yandan Şeyh Cerrah Mahallesinde de İsrail polisi evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinlilere saldırdı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin, Şam Kapısı ile Şeyh Cerrah Mahallesinde Filistinlilere ses bombaları, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, 10'u plastik mermiyle olmak üzere 18 Filistinlinin İsrail polislerinin müdahalesinde yaralandığı belirtildi.

İsrail polisinin Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah Mahallesindeki saldırıları devam ediyor.

İsrail mahkemeleri Filistinli ailelerin itirazlarını reddetmişti

Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin, evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları yönünde karar vermişti.

Karara göre, bu ailelerden 4'ünün Ocak 2021'de evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin, evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli ailelerin, karara yönelik itirazlarını geri çevirmişti.

Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs'a kadar süre tanımıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesinde 9 Mayıs'ta görülen duruşmada, nihai karar hazirana ertelenmişti.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 16'sı çocuk, 5'i kadın 1'i yaşlı olmak üzere 65 Filistinli şehit oldu, 365 kişi de yaralandı.

Son dakika haberi: İsral polisi Kudüs'te Filistinlilere saldırdı: 18 yaralı
Son dakika haberi: İsral polisi Kudüs'te Filistinlilere saldırdı: 18 yaralı
Son dakika haberi: İsral polisi Kudüs'te Filistinlilere saldırdı: 18 yaralı
Son dakika haberi: İsral polisi Kudüs'te Filistinlilere saldırdı: 18 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh

Son dakika haberi... İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti
Son dakika haberi... İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti
Son dakika haberi: İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri çocuk 2 Filistinli daha şehit oldu
Son dakika haberi: İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri çocuk 2 Filistinli daha şehit oldu
BM, 'işgal altındaki Filistin toprakları, Doğu Kudüs ve İsrail'deki şiddetten' derin endişe duyuyor
BM, "işgal altındaki Filistin toprakları, Doğu Kudüs ve İsrail'deki şiddetten" derin endişe duyuyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ali Babacan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Serdar Aziz Yılmaz Vural Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: İsral polisi Kudüs'te Filistinlilere saldırdı: 18 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 02:19:18. #1.14#

title