Son dakika haberi: İsrailliler Netanyahu karşıtı protestolarını sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika haberi: İsrailliler Netanyahu karşıtı protestolarını sürdürüyor

17.01.2021 02:23 | Son Güncelleme: 17.01.2021 02:26
Son dakika haberi: İsrailliler Netanyahu karşıtı protestolarını sürdürüyor

Son dakika gündem haberi... Binlerce İsrailli karantinaya rağmen Başbakan Binyamin Netanyahu aleyhinde protesto düzenledi.

Binlerce İsrailli karantinaya rağmen Başbakan Binyamin Netanyahu aleyhinde protesto düzenledi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, ülkenin kuzeyinden güneyine köprü ve kavşaklarda toplanan İsrailliler, protestolarını Netanyahu'nun konutu önünde yoğunlaştırdı.

Protestocular, "Netanyahu büyük sahtekar" yazılı pankartlar taşıyarak İsrail Başbakanı'nın gitmesi yönünde sloganlar attı.

Karantinaya rağmen sokaklarda gösteri düzenleyen protestocular, koronavirüsle mücadelede başarısızlıktan, ekonomik ve sosyal şartlardaki gerilemeden dolayı Netanyahu karşıtı eylemelerini 30 haftadır sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Erol Bulut Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Konya Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: İsrailliler Netanyahu karşıtı protestolarını sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 02:26:33. #1.14#
title