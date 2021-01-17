Son dakika haberi: İsrailliler Netanyahu karşıtı protestolarını sürdürüyor

Son dakika gündem haberi... Binlerce İsrailli karantinaya rağmen Başbakan Binyamin Netanyahu aleyhinde protesto düzenledi.

Binlerce İsrailli karantinaya rağmen Başbakan Binyamin Netanyahu aleyhinde protesto düzenledi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, ülkenin kuzeyinden güneyine köprü ve kavşaklarda toplanan İsrailliler, protestolarını Netanyahu'nun konutu önünde yoğunlaştırdı.

Protestocular, "Netanyahu büyük sahtekar" yazılı pankartlar taşıyarak İsrail Başbakanı'nın gitmesi yönünde sloganlar attı.

Karantinaya rağmen sokaklarda gösteri düzenleyen protestocular, koronavirüsle mücadelede başarısızlıktan, ekonomik ve sosyal şartlardaki gerilemeden dolayı Netanyahu karşıtı eylemelerini 30 haftadır sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız