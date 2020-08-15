Son dakika haberi: İsrail savaş uçaklarından Gazze'ye hava saldırısı: 3 yaralı
Son dakika gündem haberi... İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında 3 sivil yaralandı.
15.08.2020 00:07 | Son Güncelleme: 15.08.2020 00:12
İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında 3 sivil yaralandı.
İsrail'e ait savaş uçakları Filistin'in Gazze Şeridi'nde bulunan farklı bölgelere hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda Filistin direnişine ait mevziler ve tarım arazileri vuruldu. Hava saldırısı sonucu 3 sivil yaralanırken bölgede bulunan evlerde de maddi hasar meydana geldi.
(İHA)
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Kaynak: İHA